Milan-Parma, i precedenti: rossoneri avversari ostici al Tardini

Il Milan nelle ultime 12 occasioni si è rivelato un avversario ostico da affrontare per il Parma al Tardini in Serie A, con i padroni di casa che sono riusciti a superare i rossoneri solo due volte, incassando sei sconfitte e pareggiando quattro volte nei restanti appuntamenti. In particolare, il Diavolo nelle ultime sei visite in Emilia contro i crociati è andato a segno con regolarità ed abbondanza, realizzando nel parziale due gol in media a match e uscendo vittorioso dal Tardini nella metà delle occasioni.