Milan, parola fine sul caso Montolivo

Per la prima volta in questa stagione, Montolivo è stato inserito nella lista dei convocati. Dopo l’infortunio di Biglia, molti hanno invocato la riabilitazione dell’ex capitano: "Mi danno fastidio le chiacchiere da bar - ha dichiarato Gattuso in conferenza stampa - Riccardo non è mai stato fuori rosa". Monto è l’unico regista di centrocampo a disposizione, ma non sarà nell’undici titolare che scenderà in campo contro l’Udinese. "Felice di tornare finalmente coi ragazzi", ha postato il giocatore su Instagram. Il caso - osserva Tuttosport - sembra essere prossimo alla parola fine.