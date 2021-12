Milan, Pellegri torna titolare in Serie A dopo oltre quattro anni

Come riporta Opta su Twitter, Pietro Pellegri, che oggi scenderà in campo dal primo minuto contro la Salernitana, partirà titolare in Serie A per la prima volta da settembre 2017, quando era al Genoa e giocò titolare contro il Bologna.

2017 - Pietro Pellegri partirà titolare in campionato per la prima volta da settembre 2017, contro il Bologna con la maglia del Genoa. Novità.#MilanSalernitana — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 4, 2021