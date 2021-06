Milan, per Ceballos 40 presenze e 3 assist nell'ultima stagione con l'Arsenal

Secondo quanto riportato dalla redazione di MilanNews.it, il Milan sta seguendo, tra gli altri profili, anche quello di Dani Ceballos. Per il calciatore di proprietà del Real Madrid, l'ultima stagione all'Arsenal è stata discreta: 25 presenze in Premier League con 3 assist all'attivo; in totale, in tutte le competizioni, sono 40 le partite giocate con i Gunners.