Milan, per la prima volta Leao non ha mai giocato una partita da titolare nelle prime sei giornate di campionato

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina questa curiosa statistica su Rafael Leao: "Per la prima volta da quando è al Milan (stagione 2019-20), Rafael Leao non ha mai giocato una partita da titolare nelle prime sei giornate di campionato". Colpa soprattutto dell'infortunio al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari che lo ha costretto a saltare le prime quattro giornate di Serie A. Il portoghese è tornato in campo contro il Napoli e poi ha giocato anche domenica contro la Juventus, ma in entrambi i casi è entrato dalla panchina. Finora il numero 10 milanista ha collezionato in campionato appena 48 minuti.

