Milan, per la prima volta Leao non ha mai giocato una partita da titolare nelle prime sei giornate di campionato
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina questa curiosa statistica su Rafael Leao: "Per la prima volta da quando è al Milan (stagione 2019-20), Rafael Leao non ha mai giocato una partita da titolare nelle prime sei giornate di campionato". Colpa soprattutto dell'infortunio al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari che lo ha costretto a saltare le prime quattro giornate di Serie A. Il portoghese è tornato in campo contro il Napoli e poi ha giocato anche domenica contro la Juventus, ma in entrambi i casi è entrato dalla panchina. Finora il numero 10 milanista ha collezionato in campionato appena 48 minuti.
Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:
SABATO 18 OTTOBRE
ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter
DOMENICA 19 OTTOBRE
ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ore 20.45, Cremonese-Udinese
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan