In occasione del sorteggio dei calendari, il sito ufficiale del Milan ha riportato alcune statistiche legate al rapporto tra il Milan e la Serie A. Milan opposto al Bologna alla prima giornata per la terza volta in Serie A. Bilancio in perfetta parità tra le due squadre con una vittoria per parte: nel 1998 per i rossoneri, nel 2008 per i rossoblù.