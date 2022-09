Milan, Pioli aspetta Origi: il belga nel 2022 però ha giocato una sola volta da titolare

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Arrivato in estate al Milan per rafforzare il reparto offensivo, Divock Origi non ha dato per ora una grande mano a Stefano Pioli e ai suoi compagni. I problemi fisici che lo attanagliano da un po’ di tempo non gli permettono di esprimersi al meglio. Nell’anno solare 2022, fra Liverpool e rossoneri, il belga ha giocato solo una volta da titolare: il 2 marzo nel match di FA Cup contro il Norwich, venendo sostituito al minuto 84. Un dato che preoccupa e non poco il tecnico del Diavolo, che comunque lo aspetta per averlo al 100% già dagli imminenti e prossimi impegni.