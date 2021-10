Milan, Pioli ha affrontato il Verona da allenatore in 17 occasioni: il bilancio

Domani sera alle 20.45 ci sarà il fischio d’inizio fra Milan e Verona, partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, in carriera ha affrontato gli scaligeri in 17 occasioni. Il bilancio sorride al tecnico del Milan dato che di queste sfide ne ha vinte 7, pareggiate altrettante e perse solo 3.