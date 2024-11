Milan, pochi tiri in porta: contro la Juve il record negativo

vedi letture

Termina tra i fischi di San Siro il big match tra Milan e Juve ma di "big" c'è stata solamente la noia che i 90 minuti hanno offerto, con i rossoneri che hanno concluso in porta solamente all'ultima conclusione, nemmeno pericolosa. Un'occasione sciupata per la squadra di Fonseca che doveva ssolutamente vincere per rientrare sulla vetta che invece ora rischia di allontanarsi ulteriormente.

STATISTICHE OPTA

Il Milan ha chiuso il primo tempo di un match casalingo con appena due conclusioni tentate in campionato (vs Juventus); da quando è disponibile il dato (dal 2004/05) solo tre volte i rossoneri avevano effettuato meno tiri nei primi 45’ di gara al Meazza in Serie A: uno sia contro bianconeri, il 1° dicembre 2007 sia contro la Fiorentina, il 17 gennaio 2016 e zero contro la Vecchia Signora, l’8 maggio 2005.