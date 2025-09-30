Milan Primavera-Monza si giocherà allo Sportitalia Village: le info

Continua il percorso del Milan Primavera, che nella settima giornata di campionato sfiderà il Monza. La sfida si giocherà sabato 4 ottobre alle ore 13 allo Sportitalia Village di Carate Brianza.

LE PAROLE DI RENNA DOPO LA SFIDA ALLA CREMONESE

Si è conclusa con la vittoria dei rossoneri la sfida tra Cremonese e Milan primavera valevole per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. Rossoneri che vincono 1 a 0 grazie al gol di Ossola al 19' del primo tempo e che conquistano la terza vittoria consecutiva in trasferta in campionato. Queste le parole del mister Renna al termine della partita.

Tanta soddisfazione per questo risultato importantissimo: "Si una grande soddisfazione, la terza vittoria esterna che i miei ragazzi hanno fatto. Abbiamo fatto per me un primo tempo spettacolare con pressioni alte, ottimi sviluppi, potevamo tranquillamente arrotondare il risultato già nel primo tempo senza subire niente, quindi faccio i complimenti a tutti".