Milan Primavera, sei bellissimo: rossoneri vittoriosi in casa della Roma

Il Milan Primavera fa il colpaccio e batte 3-1 la Roma capolista a domicilio. I rossoneri di mister Federico Guidi, grande ex della sfida ma squalificato per l'occasione, arrivavano galvanizzati dal pareggio nel derby di settimana scorsa ma soprattutto dalla vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro il Lecce arrivata in settimana. Il Diavolo, in casa della prima della classe e con la squadra più giovane del campionato, non ha tremato e si è portata a casa una vittoria bellissima e meritata. Una vittoria che rimette il Milan al quinto posto, in attesa della Juventus che giocherà contro il Genoa.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 1-3

ROMA (3-5-1-1): De Marzi; Marchetti, Reale, Litti (1'st Almaviva); Sangaré (40'st Nardin), Coletta, Romano, Di Nunzio (40'st Levak), Cama; Graziani (34'st Bah); Zefi (34'st Marazzotti). A disp.: Jovanovic, Keyahov; Jurgec; Della Rocca; Ceccarelli, Morucci. All.: Falsini.

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Paloschi, Duțu, Magni; Sala, Comotto, Hodzic; Liberali (16'st Ossola), Scotti (44'st Asanji), Perrucci (40'st Nissen). A disp.: Colzani; Parmiggiani, Perera; Di Siena, Mancioppi; Bonomi, Lamorte, Perina. All.: Guidi (squalificato, in panchina Cupi).

Arbitro: Andeng di Cuneo.

Gol: 21'st Perrucci (M), 26'st Romano (R), 33'st Hodzic (M), 51'st Bakoune (M).

Ammoniti: 30' Di Nunzio (R), 5'st Coletta (R), 28'st Duțu (M), 34'st De Marzi (R).