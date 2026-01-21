Milan Primavera, vittoria importante a Frosinone: la classifica aggiornata
Il viaggio a Ferentino frutta 3 punti alla Primavera di Mister Renna, che espugna la Cittadella dello Sport mettendo a segno un letale uno-due nella ripresa grazie ai gol di Lontani e Castiello dopo 70 minuti di generale intensità e quantità, più che di qualità. Il 2-0 premia una squadra giovane - sette i 2008 rossoneri in campo dal 1' - che ha saputo creare di più e soprattutto attendere il momento giusto per colpire, contro un avversario e su un terreno che hanno reso molto difficile il gioco di fino.
La seconda vittoria dell'anno fa salire il Milan a quota 21 punti nella classifica del campionato Primavera 1 2025/26, dando nuova forza alla sua corsa Playoff e riportando in positivo il bilancio rossonero di questo inizio di 2026, che aveva finora portato una vittoria, un pareggio e una sconfitta.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 36 pt
Cesena 35
Parma 35
Fiorentina 35
Inter 33
Genoa 32
Monza 31
Milan 30
Verona 29
Atalanta 29
Bologna 28
Juventus 28
Lecce 27
Sassuolo 26
Napoli 25
Lazio 22
Cagliari 20
Torino 19
Frosinone 18
Cremonese 13
