Milan Primavera, vittoria importante a Frosinone: la classifica aggiornata

vedi letture

Il viaggio a Ferentino frutta 3 punti alla Primavera di Mister Renna, che espugna la Cittadella dello Sport mettendo a segno un letale uno-due nella ripresa grazie ai gol di Lontani e Castiello dopo 70 minuti di generale intensità e quantità, più che di qualità. Il 2-0 premia una squadra giovane - sette i 2008 rossoneri in campo dal 1' - che ha saputo creare di più e soprattutto attendere il momento giusto per colpire, contro un avversario e su un terreno che hanno reso molto difficile il gioco di fino.

La seconda vittoria dell'anno fa salire il Milan a quota 21 punti nella classifica del campionato Primavera 1 2025/26, dando nuova forza alla sua corsa Playoff e riportando in positivo il bilancio rossonero di questo inizio di 2026, che aveva finora portato una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 36 pt

Cesena 35

Parma 35

Fiorentina 35

Inter 33

Genoa 32

Monza 31

Milan 30

Verona 29

Atalanta 29

Bologna 28

Juventus 28

Lecce 27

Sassuolo 26

Napoli 25

Lazio 22

Cagliari 20

Torino 19

Frosinone 18

Cremonese 13