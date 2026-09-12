Milan, la probabile formazione contro la Lazio: Cisse e Chukwueze verso la titolarità

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Dopo il pareggio di Torino contro la Juventus, il Milan di mister Ruben Amorim è desideroso di trovare i tre punti nel prossimo ed imminente turno di campionato. Questa sera infatti, i rossoneri saranno ospiti della Lazio dell'ex cuore milanista Rino Gattuso. Una trasferta insidiosa e ricca di ostacoli, visto soprattutto l'ottimo momento di forma della Lazio, prima a punteggio pieno dopo le tre vittorie di fila in questo breve avvio di campionato. Tra le possibili scelte di mister Amorim, due nomi spingono per una maglia da titolare. Samuel Chukwueze e Alphadjo Cisse potrebbero partire dall'inizio:

LAZIO-MILAN: LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 14 Modric 80 Musah 2 Estupinan

12 Rabiot 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, Gabbia 46, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 30 Jashari, 28 Comotto, 56 Saelemaekers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Chukwueze-Moreira, Bartesaghi-Estupinan

Indisponibili: /

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /