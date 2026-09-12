Serie A, il programma completo della 4^ giornata: Milan in campo alle 18
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Dopo la vittoria della Fiorentina sul Venezia nell'anticipo di ieri sera, oggi proseguierà il ricco turno della quarta giornata di campionato 2026/2027: Milan in campo alle ore 18 in casa di una delle capoliste, la Lazio dell'ex Gattuso: mercoledì i rossoneri saranno poi impegnati in Europa League contro il Benfica a San Siro.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL QUARTO TURNO
VENERDÌ 11/9
ore 20.45, Venezia-Fiorentina 2-4
SABATO 12/9
ore 15, Genoa-Frosinone
ore 18, Lazio-Milan
ore 20.45, Atalanta-Cagliari
DOMENICA 13/9
ore 15, Lecce-Monza
ore 18, Napoli-Bologna
ore 20.45, Sassuolo-Juventus
LUNEDÌ 14/9
ore 18.30, Torino-Roma
ore 18.30, Como-Parma
ore 20.45, Inter-Udinese
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