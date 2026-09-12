Serie A, la classifica aggiornata dopo l'anticipo del venerdì sera
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La Fiorentina di mister Vanoli trova la sua prima vittoria in campionato, 4-2 sul campo del Venezia. Tripletta di Mastantuono e rete di Pellegrino. Questa la classifica dopo la vittoria della viola nell'anticipo del venerdì sera:
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 9
Inter 9
Lazio 9
Como 7
Milan 7
Juventus 7
Frosinone 6
Atalanta 6
Cagliari 6
Sassuolo 4
Udinese 4
Napoli 3
Torino 3
Lecce 3
Fioentina 3*
Bologna 1
Parma 1
Monza 1
Genoa 0
Venezia 0 *
Una gara in più *
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