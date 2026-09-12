Serie A, la classifica aggiornata dopo l'anticipo del venerdì sera

Serie A, la classifica aggiornata dopo l'anticipo del venerdì seraMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Niccolò Crespi

La Fiorentina di mister Vanoli trova la sua prima vittoria in campionato, 4-2 sul campo del Venezia. Tripletta di Mastantuono e rete di Pellegrino. Questa la classifica dopo la vittoria della viola nell'anticipo del venerdì sera:

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 9

Inter 9

Lazio 9

Como 7

Milan 7

Juventus 7

Frosinone 6

Atalanta 6

Cagliari 6

Sassuolo 4

Udinese 4

Napoli 3

Torino 3

Lecce 3

Fioentina 3*

Bologna 1

Parma 1

Monza 1

Genoa 0

Venezia 0 *

Una gara in più *