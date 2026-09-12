Dove vedere Lazio-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it
Il Milan di Ruben Amorim ha voglia di tornare alla vittoria, dopo l'amaro pareggio arrivato nel recupero contro la Juventus. I rossoneri a Torino non hanno sicuramente giocato una partita brillante, da qui la voglia di tornare ad esprimere un gioco dominante e di pressione come visto alla prima giornata contro i granata di mister Abate. Stasera contro la Lazio, il banco di prova sarà sicuramente di livello, contro un avversario a punteggio pieno e in un netto momento di grande forma e fiducia.
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Lazio-Milan, sabato 12 settembre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Olimpico di Roma
TV: Dazn, Sky Calcio BAR
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su MilanNews.it
LAZIO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Direttore di gara: Maurizio Marcenaro
Assistenti: Rossi C. - Di Gioia
IV Ufficiale: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
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