Dove vedere Lazio-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

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Il Milan di Ruben Amorim ha voglia di tornare alla vittoria, dopo l'amaro pareggio arrivato nel recupero contro la Juventus. I rossoneri a Torino non hanno sicuramente giocato una partita brillante, da qui la voglia di tornare ad esprimere un gioco dominante e di pressione come visto alla prima giornata contro i granata di mister Abate. Stasera contro la Lazio, il banco di prova sarà sicuramente di livello, contro un avversario a punteggio pieno e in un netto momento di grande forma e fiducia.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Lazio-Milan, sabato 12 settembre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Olimpico di Roma

TV: Dazn, Sky Calcio BAR

Streaming: Dazn

Web: diretta testuale su MilanNews.it

LAZIO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Direttore di gara: Maurizio Marcenaro

Assistenti: Rossi C. - Di Gioia

IV Ufficiale: Guida

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano