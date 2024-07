Milan pronto ad accogliere il nuovo preparatore dei portieri: Ragno al Milan Futuro

vedi letture

Fra le tante novità legate all'arrivo in panchina di Paulo Fonseca c'è anche quella che riguarda il preparatore dei portieri. Per la prima volta dopo anni lo storico Gigi Ragno non si occuperà degli estremi difensori della prima squadra, bensì dei colleghi più giovani del Milan Futuro, Raveyre su tutti.

Per sostituirlo l'allenatore lusitano ha deciso di portarsi dietro Antonio Ferreira, 45 anni, storico collaboratore di Fonseca sin dai tempi del Paços de Ferreira. I due hanno lavorato insieme per l'appunto in gialloverde, poi allo Shakhtar ed infine nelle ultime due stagioni al Lille, dove il preparatore portoghese è stato in grado di far compiere al giovane Chevalier un importante exploit.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nello staff dei preparatori dei portieri dovrebbe rimanere Tony Roberts.