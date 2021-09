Milan pronto alla super sfida Champions. Pioli punta su Brahim contro l’Atletico

Sarà una partita speciale questa sera a San Siro, un match che sancirà il ritorno della Champions League nell’impianto milanese dopo sette lunghi anni, L’impegno è complicato, perché gli spagnoli dell’Atletico Madrid arrivano da favoriti e con una rosa di grande qualità: “C'è grande entusiasmo e voglia di giocare questa partita. Prenderemo energie dai nostri tifosi. Sarà una gara difficile nella quale vogliamo dimostrare i nostri miglioramenti", ha spiegato il tecnico Stefano Pioli. “Vogliamo togliere lo zero dalla nostra classifica. Mancheranno poi altre 4 partite, quindi non può essere decisiva, ma sarà comunque un match importante". Non recupera Ibrahimovic, così Messias, Krunic e Bakayoko, mentre ritornano Kjaer e Florenzi ma non dall’inizio. E’ possibile che siano Tomori e Romagnoli ad essere titolari davanti a Maignan, mentre a centrocampo dovrebbero giocare sia Kessie che Bennacer, con Rebic in attacco, preferito a Giroud.

Sulla trequarti grande responsabilità per Brahim Diaz, sempre più al centro del progetto: "Non abbiamo mai avuti dubbi sulle sue qualità, lo abbiamo voluto fortemente. Rispetto a Calhanoglu, Brahim è un vero trequartista. Mi piace molto come attacca bene l'area avversaria e la profondità, oltre a dare una grande mano anche in fase difensiva", ha spiegato Stefano Pioli. Il numero dieci spagnolo è pronto ad affrontare “un derby” molto sentito con i rivali dell’Atletico: “Sarà un match di alto livello, sarà difficile per noi ma lo sarà anche per loro perchè noi siamo una squadra forte. Vogliamo vincere, giocando anche bene. Ci piace giocare partite così. Avendo avuto un passato nel Real Madrid, quello contro l'Atletico è un derby, ma io ora sono un giocatore del Milan e voglio fare bene solo per i rossoneri e portare a casa i tre punti".