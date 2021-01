Il Milan è una squadra che non molla mai e lo dimostra anche il numero di gol segnati dai rossoneri negi ultimi 15 minuti di partita: come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, infatti, delle 34 reti segnate in Serie A, ben dieci sono arrivate tra il 75' e il 90' (recupero compreso).