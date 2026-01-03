Milan, quanti gol nei primi minuti del secondo tempo: rossoneri a quota 10 in Serie A

Ieri il Milan ha risolto la sfida contro il Cagliari al minuto 50, con un sinistro secco e potente di Rafa Leao su assist di Rabiot. Per la decima volta in questa stagione di Serie A i rossoneri hanno segnato un gol nei primi dieci minuti della ripresa (6 dal 46’ al 50’, 4 dal 51’ al 55’).

Un dato che racconta come la squadra abbia un approccio al secondo tempo spesso diametralmente opposto all’inizio della partita: nei primi 15 minuti del match il Milan finora ha segnato solo 4 volte. Allegri nel post partita ha analizzato così la gara dell'Unipol Domus: "Nel primo tempo pronti e via, abbiamo subito tre tiri in porta. In quei momenti lì bisogna stare ordinati, le partite durano 100 minuti. Nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo cresciuti: dovevamo assolutamente fare il secondo gol, abbiamo avuto tante situazioni di ultimo passaggio in cui dovevamo fare meglio".