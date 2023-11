Milan, quanti indisponibili per la sfida con il Borussia!

vedi letture

Il Milan questa sera sarà di scena a San Siro per la quinta giornata del girone Champions, uno snodo fondamentale per le sorti europee dei rossoneri. Rispetto al campionato e alla sfida vinta con la Fiorentina, Stefano Pioli recupera due importanti interpreti come Olivier Giroud e Ruben Loftus-Cheek che, dopo il rodaggio contro i viola, questa sera potrà tornare a giocare dal 1'.

I problemi legati agli assenti però restano molti, con l'infortunio di Rafael Leao che spicca sugli altri in serate come quella odierna contro il Borussia Dortmund. Il portoghese però non è certamente l'unico, visto che prendendo in considerazione infortunati, squalificati e indisponibili per le gare europee, ecco che si potrebbe disegnare un undici rossonero di tutto rispetto. Questa la "formazione" degli assenti rossoneri questa sera: Sportiello; Kalulu, Kjaer, Caldara, Pellegrino; Bennacer, Musah; Romero, Okafor, Leao; Camarda