© foto di DANIELE MASCOLO

Quello segnato sabato sera da Divock Origi contro il Milan è il primo gol segnato da uno dei nuovi innesti estivi del club di via Aldo Rossi. Gli altri arrivi, vale a dire De Ketelaere, Thiaw, Dest, Vranckx e Adli sono per il momento ancora a quota zero reti siglate in gare ufficiali del Diavolo.