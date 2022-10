Milan, Rebic ha segnato ben 5 delle sue 15 reti in trasferta in Serie A entrando dalla panchina

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ante Rebic non poteva festeggiare meglio di così il suo ritorno in campo dopo un mese: l'attaccante rossonero ha infatti aperto le marcature nella sfida giocata sul campo dell'Empoli. Come riferisce Opta, il croato ha segnato ben cinque delle sue 15 reti in trasferta in Serie A entrando dalla panchina, incluse le due più recenti (contro la Salernitana a febbraio prima di Empoli).