Milan, Rebic scalda i motori: titolare contro il Napoli quasi dopo due mesi

Dopo quasi due mesi Ante Rebic si appresta a tornare titolare nel Milan. L’ultima volta è stato il 27 settembre scorso in casa del Crotone, match che gli è costato l’infortunio al gomito che l’ha tenuto fuori un mese. Poi il lento rientro e le apparizioni contro Udinese e Verona in campionato, nel secondo tempo, mentre contro il Napoli domani sera ci sarà dall’inizio. Rebic è mancato molto al Milan, e in questo torneo non ha ancora segnato, mentre nella passata stagione era stato decisivo con ben 12 gol messi a segno da gennaio ad agosto. Il croato è rimasto a Milanello durante la sosta per prepararsi atleticamente, e in queste ore è apparso molto in forma in vista del big match contro gli azzurri di Gennaro Gattuso. Agirà alle spalle di Zlatan Ibrahimovic insieme a Calhanoglu e Saelemaekers, e sarà un Milan con la formazione tipo (tranne per l’assenza di Leao per infortunio), mentre a centrocampo agiranno Kessie e Bennacer. In difesa Calabria, Kajer, Romagnoli e Hernandez proveranno a frenare il trio offensivo del Napoli che non avrà Osimhen ma sarà ugualmente temibile e pericoloso. Oggi conferenza di Daniele Bonera alle 14.00 mentre alle 17.00 è prevista la rifinitura della squadra. La partenza del Milan per Napoli è prevista direttamente nella giornata di domenica.