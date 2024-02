Milan-Rennes: allerta a Milano per l'arrivo di 7mila tifosi francesi

In vista del match di giovedì sera di Europa League tra Milan e Rennes, sono attesi a Milano circa sette mila tifosi francesi. Lo riferisce l'edizione milanese del Corriere della Sera che spiega che il prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto della vendita di alcolici in alcune zone della città. Il divieto sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 20 di giovedì nella zona centro e dintorni: corso Como, zona Darsena-Navigli, zona Sempione e nelle vie adiacenti. Mentre dalle 12 alle 24 il divieto scatta per l'area di San Siro.

Dietro a questa decisione c'è il fatto che la tifoseria del Rennes è considerata a rischio per l'ordine pubblico ed è già stata protagonista di incidenti in Francia. Sui social, i francesi si sono dati appuntamento alle 12 all'Arco della Paceda dove si muoveranno alle 16 sulla linea lilla della metropolitana per raggiungere la stazione di Lotto. Da lì partirà una marcia di 45 minuti per arrivare all'ingresso ospiti di San Siro.