Milan, riattivata la vendita dei biglietti per la gara casalinga con la Lazio

Dopo un avvincente debutto in casa domenica scorsa contro il Cagliari, che ha visto l'entusiasmo dei sostenitori riempire nuovamente gli spalti di San Siro, il Milan si appresta adesso ad accogliere i tifosi allo stadio per la seconda partita casalinga di Serie A contro la Lazio, in programma domenica 12 settembre ore 18.00.

Il match, che ha storicamente regalato gol ed emozioni, sarà la 184° tra i due club, con i rossoneri che hanno vinto 80 volte contro le 39 della Lazio. La stagione scorsa, a San Siro, terminò con la vittoria dei ragazzi di Pioli per 3-2, grazie ad un gol all'ultimo respiro di Theo Hernández prima della pausa invernale.

I biglietti per la seconda in casa contro la Lazio, sono in vendita online su singletickets.acmilan.com, insieme al Ticket Office di Casa Milan, in tre finestre di vendita separate, con un prezzo di partenza di 19€.

FASI DI VENDITA

Fase 1: Vendita riservata agli abbonati alla stagione 2019/20

La finestra di vendita aprirà alle 12:00 dell'1 settembre e rimarrà aperta per 36 ore

Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri abbonati alla stagione 2019/20

I biglietti non sono trasferibili

Fase 2: Vendita riservata ai possessori della carta Cuore Rossonero

La finestra di vendita aprirà alle 10.00 del 3 settembre e rimarrà aperta fino alle 23.59 del giorno stesso

Ogni possessore della carta Cuore Rossonero potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri possessori della carta Cuore Rossonero

I biglietti non sono trasferibili

Fase 3: Vendita libera

La finestra di vendita aprirà alle 12:00 del 4 settembre e rimarrà aperta fino ad esaurimento posti (

Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti

I biglietti non sono trasferibili

LE REGOLE D'ORO PER IL TIFOSO

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, il Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

Munirsi di un Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti)

Munirsi di un valido documento di identità

Munirsi di un valido biglietto per la partita

Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro, a sola eccezione di quando si è seduti al proprio posto, ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano

Seguire le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all’ingresso e all’uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza

Siate pazienti e godetevi lo spettacolo sul campo