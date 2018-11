Milan, ricorso contro la squalifica di Higuain: anche il Pipita sarà ascoltato la prossima settimana a Roma

Il Milan ha deciso di fare ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo di squalificare per due giornate Gonzalo Higuain dopo l'espulsione rimediata domenica contro la Juventus: come riporta La Stampa, la faccenda sarà trattata nel dettaglio dai legali rossoneri in questi giorni, ma inoltrata a Roma la prossima settimana per il dibattimento in cui sarà ascoltato anche Higuain.