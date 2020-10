Milan - Rio Ave, dove vederla in streaming

​​Dopo la vittoria sul Bodø/Glimt, il cammino europeo del Milan prosegue con la sfida ai portoghesi del Rio Ave. Segui l'ultimo ostacolo dei rossoneri prima di approdare ai gironi di Europa League su DAZN , con la telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Donati.

Milan-Rio Ave - 1 ottobre ore 21:00

Streaming: DAZN

La partita Milan - Rio Ave la puoi vedere su DAZN.

