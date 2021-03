Milan, ritrovare il vero Çalhanoğlu: è questo l’obiettivo

Il Çalhanoğlu che si è visto ieri sera in campo contro il Napoli non ha di certo brillato, anzi era fin troppo evidente che non fosse al meglio: si notava da lontano un miglio come il suo fare fosse macchinoso e la sua visione di gioco non fosse all’altezza di quelle splendide giocate che ormai da qualche tempo deliziano tempo i tifosi del Milan. Non si può di certo fargliene una colpa, l’infortunio muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo, ad inizio secondo tempo, nella partita contro la Roma dello scorso 28 Febbraio, ha certamente inciso sulla sua condizione di ieri. Infortunio a parte, il Milan ha bisogno dei gol del suo trequartista turco: nel 2020 i suoi gol sono stati ben 8, con 14 assist di contorno, adesso seppur a metà Marzo, l’apporto di bonus è decisamente diminuito, nessun gol e solamente 2 assist in campionato per lui. E’ però importante considerare, che ha dovuto saltare qualche partita a causa del Covid. Nell’attesa che il giocatore classe ’94 torni a brillare, c’è un dato che potrebbe far sorridere e ben sperare i tifosi milanisti: nel finale di stagione, Çalhanoğlu si esalta sempre, infatti nelle ultime 10 giornate del campionato scorso ha realizzato 6 gol e 6 assist, partecipando così attivamente ad oltre il 70% dei rossoneri.