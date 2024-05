Milan-Roma a Perth nel segno di Agostino Di Bartolomei: l'iniziativa

Il prossimo 31 maggio, fra otto giorni, Milan e Roma si incontreranno nuovamente in amichevole. Questa volta nessuna semifinale in palio e poca tensione, solo una partita di fine stagione che si giocherà per l'occasione a Perth in Australia. La gara sarà anche l'occasione, come scrive Tuttosport questa mattina, per ricordare Agostino Di Bartolomei, storico capitano della Roma scudettata di Liedholm nel 1983 e poi giocatore del Milan tra l'84 e l'87. La sfida si giocherà il giorno dopo il 30 maggio, in cui si ricorderanno i trent'anni dalla tragica scomparsa di Di Bartolomei.

Agostino Di Bartolomei sarà celebrato da entrambe le squadre con una scritta sulla maglia: "Ago ieri, oggi, sempre". Il Milan ha commentato così l'iniziativa: "Per Agostino Di Bartolomei l’amichevole tra giallorossi e rossoneri avrebbe avuto un significato particolare due club renderanno così un doveroso omaggio ad uno straordinario uomo e campione che ha lasciato un ricordo indelebile in ogni tifoso. Ago con noi anche a Perth! Ieri, oggi, sempre"