CorSera - Milan, le parole di Theo hanno innervosito i dirigenti rossoneri

"Sono concentrato sull’Europeo. Se resterò o meno al Milan lo vedremo più avanti": con queste parole pronunciate ieri dal ritiro della Francia, Theo Hernandez ha messo in dubbio la sua permanenza al Milan. Parole inaspettate che, come riferisce stamattina il Corriere della Sera, hanno innervosito i dirigenti del Diavolo che da tempo sono in trattativa con il francese per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2026.

Negli ultimi mesi, non sono mancate voci su un possibile interesse del Bayern Monaco per Theo. La volontà in via Aldo Rossi è ovviamente di trattenerlo, ma se dovesse chiedere di andare via il Milan pretende un'offerta davvero irrinunciabile ed importantissima: 100 milioni di euro.