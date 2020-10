Milan-Roma: Carles Perez non parte, ha la tonsillite

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Fonseca dovrà fare a meno di Carles Perez per la gara di stasera con il Milan. Il calciatore, ieri nella lista dei convocati, ha accusato una tonsillite che non permetterà allo spagnolo di scendere in campo a San Siro. L'ex Barca, prima dell'inizio della stagione, era già risultato positivo al Covid e da più di un mese era tornato regolarmente in gruppo. (ANSA).