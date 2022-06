Milan, Romagnoli al passo d'addio: il capitano lascia dopo 7 stagioni e 2 trofei vinti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il 30 giugno per il mondo calcistico è sempre un giorno di riflessioni dato che è il termine ufficiale delle stagioni. Si fanno bilanci, riflessioni, si guarda ciò che è stato fatto e si pensa a ciò che si dovrà – o potrà – fare nel futuro. Questo 30 giugno per il Milan è decisamente particolare. Un anno esatto fa salutavamo Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, mentre ora siamo ai saluti con Franck Kessie e, soprattutto, con il capitano Alessio Romagnoli. Tralasciando le questioni che riguardano la dirigenza, concentriamoci sul difensore classe 1995.

ROMAGNOLI LASCIA DOPO 7 STAGIONI

Romagnoli arriva al Milan l'11 agosto 2015, a 20 anni. La Roma, dopo la scadenza del prestito alla Sampdoria, lo cede ai rossoneri a titolo definitivo per una cifra pari a 25 milioni di euro. Al Diavolo ritrova Sinisa Mihajlovic, appena arrivato sulla panchina del Milan e suo tecnico nei blucerchiati la stagione precedente. Romagnoli si impone subito come titolare. In quegli anni il Milan era una squadra piuttosto mediocre e imporsi per lui non fu poi così difficile. Il posto da titolare il numero 13 rossonero, lo conserva anche con i successivi allenatori (Cristian Brocchi, Vincenzo Montella, Gennaro Gattuso e Marco Giampaolo) perdendolo, in parte, solo con Stefano Pioli, ossia quando l’asticella si è alzata e il Milan è tornato sul tetto d’Italia. Nell’estate 2018, dopo l’addio di Leonardo Bonucci, Romagnoli diventa il capitano del Milan, onorando la fascia per 4 stagioni. L’arrivo di Fikayo Tomori nel gennaio 2021 e l’esplosione di Pierre Kalulu in questa stagione, hanno relegato il classe 1995 ad un ruolo secondario. Il tutto fino ad arrivare alla scadenza naturale del contratto prevista per oggi. Dunque Romagnoli lascia il Milan dopo 7 stagioni (247 presenze totali e 10 gol) e 2 trofei conquistati (la Supercoppa Italiana nel 2016 e lo scudetto quest’anno). Nel suo futuro, probabilmente, c’è la Lazio, squadra per cui tifava da bambino. Maurizio Sarri gli renderebbe giustizia dandogli le chiavi della difesa biancoceleste. Grazie di tutto capitano. Ora ci penserà Davide Calabria a indossare la fascia.