Milan, Saelemaekers ha perso il posto: in campionato titolare solo una volta nelle ultime 8 partite

A inizio stagione Alexis Saelemaekers era considerato il titolare fisso della zona destra della trequarti rossonera. Nel corso della stagione però la sua titolarità è andata persa in favore di Junior Messias, tant’è che il belga nelle ultime 8 partite di campionato ne ha giocata dall’inizio solamente una. L’ultima presenza da titolare in campionato per Saelemaekers risale al derby contro l’Inter del 5 febbraio, in cui venne sostituito alla fine del primo tempo. Dopo la nefasta sconfitta contro lo Spezia del 17 gennaio, il classe 1999 ha perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Stefano Pioli.