Milan-Sassuolo, sull'1-4 sceneggiata esagerata di Berardi in mezzo al campo: San Siro esplode contro il neroverde

© foto di www.imagephotoagency.it

Sceneggiata decisamente evitabile di Domenico Berardi, fin qui autore di una splendida prestazione a San Siro con un gol e due assist, si è reso protagonista di un qualcosa di piuttosto discutibile. In seguito ad un alterco con Krunic a metà campo, con il bosniaco, come ampiamente dimostrato dai replay, gli poggia la mano sulla spalla: a quel punto il numero 10 neroverde si accascia a terra come se avesse subito un forte colpo al volto contorcendosi dal "dolore", provocando le ire dei giocatori del Milan e di tutto lo stadio. L'arbitro Giua lo ha invitato a rialzarsi e ha ammonito Krunic.