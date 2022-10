Milan, secondo ko di fila con zero gol segnati: in Champions League è successo già due volte

MilanNews.it

Secondo ko di fila senza reti segnate per il Milan, battuto 0-2 dal Chelsea a San Siro nella gara valida per la quarta giornata del girone E. Per i rossoneri si tratta della terza volta in assoluto nella Champions League, avendo perso già due volte di fila nel 2006 contro AEK Atene e Lille e nel 2011 contro Ajax e Tottenham senza andare a segno. A riferirlo è Opta.