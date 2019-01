Milan, sei clean sheet nelle ultime nove gare giocate: solo tre gol subiti dal 9 dicembre a oggi

Dopo una prima parte di stagione in cui il Milan prendeva gol troppo facilmente, ora Rino Gattuso è finalmente riuscito a sistemare la fase difensiva dei rossoneri, i quali sono riusciti a mentenere la porta inviolata in sei delle ultime nove partite giocate: come riporta Il Giornale, dal 9 dicembra a oggi, il Diavolo ha subito appena tre reti.