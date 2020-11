Milan, senza Pioli sarà ancora più importante il ruolo di Ibra

Con ogni probabilità, il Milan dovrà presentarsi al San Paolo senza Stefano Pioli, risultato positivo al Coronavirus dopo l’ultimo tampone effettuato. Sarà interessante verificare come la squadra saprà reagire a questa assenza. Come riporta Tuttosport, più che Murelli (il vice designato a prendere il posto di Pioli in panchina) sarà fondamentale l’apporto di Ibrahimovic, che da sempre è una specie di allenatore in campo. Rispettando ovviamente ruoli e gerarchie, Zlatan a Napoli potrà confermare con maggiore intensità questo ruolo che tutti gli riconoscono.