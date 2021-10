Milan, si alza il livello delle sfide: ora Pioli dovrà gestire uomini ed energie

Archiviata la vittoria con il Torino, nell'agenda del Milan ci sono la Roma (domenica all’Olimpico) e poi l’Inter (il 7 novembre). In mezzo, l’appello contro il Porto in Champions League (è l'ultima chiamata). Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, mister Pioli dovrà gestire uomini ed energie per tentare di riaprire il discorso in coppa, ma senza perdere il passo da capolista in campionato. Saranno dieci giorni di fuoco.