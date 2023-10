Milan, si ferma Loftus-Cheek. CorSport: "In Champions mediana inedita"

Tre assenze importanti e tutte a centrocampo per il Milan, che dopo gli infortuni di Bennacer e Krunic deve ora fare i conti con lo stop di Loftus-Cheek (evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria). Uno scenario che obbliga Pioli a valutare nuove mosse in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Secondo il Corriere dello Sport, per l'appuntamento di Champions di domani sera il Milan dovrebbe schierare una mediana inedita: praticamente certa la presenza in campo dal 1' di Reijnders, Musah e Pobega.