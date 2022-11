Milan, si torna a giocare a Cremona dopo 26 anni: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stasera si giocherà la sfida Milan-Cremonese, valida per la 14esima giornata di Serie A ed in programma alle 20:45 allo stazio "Zini" di Cremona; la squadra di Alvini è penultima in classifica con 6 punti conquistati grazie a 6 pareggi in 13 partite giocate.

Arbitrerà il match il signor Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Sig. Filippo Valeriani di Ravenna e Sig. Alessandro Cipressa di Lecce. Quarto ufficiale sarà il Sig. Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà il Sig. Aleandro Di Paolo di Avezzano, con assistente il Sig. Antonio Di Martino di Teramo.

Milan-Cremonese sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione, inoltre, vi accompagnerà nell'avvicinamento al match con il live con tutte le ultime notizie a partire dalle 13.