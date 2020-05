Milan, si tratta il riscatto di Rebic: il croato vuole restare

Proseguono i contatti tra l’entourage di Rebic e l’Eintracht Francoforte, club proprietario del cartellino dell’attaccante. Come riporta Tuttosport, l’agente del croato sta cercando di capire come impostare il riscatto del suo assistito, da parte del Milan, a una cifra ragionevole, visto che il 50 percento della vendita dovrà essere girata alla Fiorentina. Dal canto suo, Rebic si trova molto bene a Milano e ha voglia di rimanere. La situazione contrattuale del giocatore (Ante andrà in scadenza con l’Eintracht nel 2022) potrebbe giocare a favore del Milan.