Milan, solo tre tiri contro il Chelsea: non succedeva dall'ottobre 2021

© foto di DANIELE MASCOLO

Brutta serata per il Milan, che è stato battuto per 3-0 dal Chelsea a Stamford Bridge nell'incontro valido per la terza giornata del girone E. I rossoneri hanno effettuato chiuso la gara effettuando soltanto tre tiri, un dato che non si vedeva dall'ottobre 2021 quando la formazione di Stefano Pioli perse in casa del Porto tirando in sole quattro occasioni e non riuscì a segnare.