Milan, sono 5 i giocatori non convocati per la Lazio: le varie motivazioni

Sono cinque i giocatori del Milan non convocati da Pioli per la partita di oggi con la Lazio. Andrea Conti è stato escluso per scelta tecnica: il terzino, infatti, non rientra più nei piani del club. Discorso diverso per Krunic, fermato da un infortunio. Olivier Giroud è guarito dal Covid, ma non si è allenato con il resto del gruppo: rientrerà per la trasferta di Champions. Messias, invece, ultimo colpo del mercato rossonero, è ancora in ritardo di condizione. Infine, tra i non convocati c'è anche il portiere Plizzari.