© foto di DANIELE MASCOLO

Osservando le statistiche che offre la Lega Serie A, il Milan ha realizzato solamente cinque reti da giocatori che sono subentrati a gara in corso. In questa speciale classifica, le squadre che hanno fatto meglio sono Inter, Atalanta e Udinese, che hanno portato ben 9 giocatori in gol dalla panchina.