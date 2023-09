Milan, sono tre le partite consecutive in Champions senza gol

Dopo lo 0-0 contro il Newcastle, il Milan ha allungato a tre la striscia di gare senza gol in Champions League. Dopo i due derby in semifinale della scorsa stagione in cui la squadra di Pioli non riuscì a segnare nemmeno un gol in 180 minuti all'Inter, i rossoneri non sono riusciti nemmeno ad abbattere le barricate del Newcastle.