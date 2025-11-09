Milan, sosta amara ma utile per recuperare energie e giocatori: i prossimi impegni dei rossoneri in Serie A

Oggi alle 11:12News
di Niccolò Crespi

Un pareggio amaro per il Milan, che si è visto sfuggire la vittoria dopo essere stato in vantaggio di due gol. Saelemaekers e Leão hanno portato i rossoneri avanti, ma il Parma ha risposto con Bernabé e Delprato. Nonostante il risultato, il Milan mantiene una posizione di vertice in classifica. Ora per il Milan arriva una sosta amara, ma utile per recuperare energie in vista di un percorso intenso in Serie A: si partirà subito con il derby contro l'Inter, domenica 23 novembre.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata
Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1

8a giornata
Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2

9a giornata
Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan 1-1

10a giornata
Domenica 2/11/2025 Milan-Roma 1-0

11a giornata
Sabato 8/11/2025 Parma-Milan 2-2

12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata 
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN