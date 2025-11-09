Nkunku a metà, ma è ancora troppo poco per incidere: la critica del noto giornalista
Un pareggio amaro per il Milan, che si è visto sfuggire la vittoria dopo essere stato in vantaggio di due gol. Saelemaekers e Leão hanno portato i rossoneri avanti, ma il Parma ha risposto con Bernabé e Delprato. Nonostante il risultato, il Milan mantiene una posizione di vertice in classifica, con però tantissimo rammarico. Non benissimo Nkunku, autore di un assist per Saelemaekers ma a volte, come spesso accade, troppo lontano dai radar e dal gioco.
Intervenuto a Sky Sport, il noto giornalista Stefano Borghi commenta così il francese:
"Nkunku? E' vero che al Chelsea ha giocato da 9, ma non è una prima punta per me. E' un attaccante di sostegno. Chiaramente lui deve dare di più".
Questo il tabellino di Parma-Milan 2-2, sfida dell'11^ giornata di Serie A:
MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R), 46' Bernabé, 62' Delprato
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (dal 46' Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (dall'81' Hernani), Keita, Sorensen, Lovrik (dal 68' Valeri); Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begic, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dall'87' Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (dal 70' Pulisic), Estupinan (dal 70' Bartesaghi); Nkunku (dal 60' Loftus-Cheek) , Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
ARBITRO: Di Bello
AMMONITI: Modric, Sorensen
RECUPERO: 4' PT, 5' ST
