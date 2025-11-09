Ordine: "Il Milan della ripresa sembrava quello di Conceiçao o addirittura Fonseca"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere dello Sport, il collega Franco Ordine ha detto la sua sul pareggio beffa, e delusione, del Milan a Parma ieri sera:

"Non è ancora da cima a fondo il nuovo Milan di Max Allegri. È solo concluso a metà il processo di trasformazione da una stagione - quella passata piena di sali e scendi sulle montagne russe dei risultati - all’altra, fatta fino a ieri di difesa attenta e concentrazione totale. Perché il Milan di Parma dura appena un tempo, anzi qualche minuto meno di un tempo, i secondi necessari per consentire a Bernabè di confezionare quella magia balistica e di cambiare faccia e risultato alla serata. Sembrava destinata alla sconfitta sicura e sonora. È diventata invece l’occasione per rovesciare pronostici e giudizi firmati durante l’intervallo sotto gli occhi di Arrigo Sacchi. L’altro Milan, quello della ripresa, balbuziente e indisciplinato, timido e disordinato, sembrava quello di Conceiçao o addirittura di Fonseca che proprio a Parma conobbe la prima sonora sconfitta del suo mandato. [...]".