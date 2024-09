Milan, spesi 75 milioni sul mercato. Adesso si chiede un cambio di passo

L'inizio di campionato del Milan è stato senza dubbio al di sotto delle aspettative. La squadra allenata da Paulo Fonseca ha pareggiato all'esordio contro il Torino per 2-2 con due gol siglati da Morata e Okafor all'89' e al 95, ha perso al "Tardini" di Parma e ha conquistato un punto all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Due punti che lasciano molto amaro in bocca specialmente dopo le aspettative in seguito alle operazioni di mercato.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la società di via Aldo Rossi ha speso 75 milioni di euro per i vari acquisti effettuati in estate alzando il monte ingaggi di 25 milioni. Ovviamente adesso si chiede un cambio di marcia al tecnico portoghese e alla squadra. L’obiettivo ovviamente è competere ai vertici della classifica. Lo dice la storia, lo dicono anche le spese.